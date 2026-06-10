Pengelolaan member adalah jantung dari setiap bisnis pusat kebugaran. Tanpa gym computer software yang memadai, gym akan kesulitan melacak kehadiran, perpanjangan keanggotaan, pendapatan, dan loyalitas anggota. Sayangnya, masih banyak gym kecil dan menengah di Indonesia yang mengandalkan buku besar, spreadsheet Excel, atau kombinasi keduanya. Artikel ini menyajikan rancang bangun sistem informasi pengelolaan member gym secara lengkap, mulai dari analisis kebutuhan menggunakan metode PIECES, perancangan basis data, implementasi antarmuka, hingga pengujian dan evaluasi. Sistem yang dihasilkan adalah sebuah fitness management software berbasis web yang dapat diakses dari komputer maupun ponsel. Dengan mengadopsi fitness facility system ini, gym dapat meningkatkan efisiensi operasional, mengurangi kesalahan pencatatan, dan memberikan pengalaman yang lebih baik bagi anggota.

Analisis Sistem Berjalan dengan Metode PIECES

Sebelum merancang sistem baru, langkah pertama yang harus dilakukan adalah menganalisis sistem yang sedang berjalan saat ini. Metode PIECES (Performance, Information, Economy, Control, Efficiency, Service) digunakan sebagai kerangka analisis karena metode ini mencakup enam aspek penting dalam evaluasi sistem informasi. Analisis dilakukan di tiga gym menengah di kota Bandung dan Yogyakarta.

Aspek Performance (Kinerja): Sistem berjalan terlalu lambat. Pencarian data member dalam buku besar atau file Excel membutuhkan waktu antara 5 hingga 15 menit, tergantung pada banyaknya data. Ketika ada antrean calon anggota di loket, waktu tunggu menjadi sangat lama dan berpotensi membuat calon anggota membatalkan niat mereka untuk mendaftar.

Aspek Information (Informasi): Informasi yang dihasilkan seringkali tidak akurat dan tidak tepat waktu. Laporan pendapatan bulanan baru bisa dibuat 5-7 hari setelah bulan berakhir karena admin harus menghitung ulang semua transaksi secara manual. Selain itu, tidak ada informasi real-time tentang jumlah anggota yang sedang berada di gym, sehingga manajer tidak dapat mengatur beban kerja trainer dengan baik.

Aspek Economy (Ekonomi): Biaya operasional untuk administrasi cukup tinggi. Gym harus mempekerjakan dua orang admin khusus untuk menangani pencatatan dan pelaporan. Biaya kertas, tinta printer, dan alat tulis juga cukup signifikan, mencapai rata-rata Rp 500.000 per bulan per gym.

Aspek Control (Pengendalian): Pengendalian terhadap data sangat lemah. Tidak ada mekanisme otentikasi yang memadai. Siapa pun yang memiliki akses ke buku besar atau file Excel dapat mengubah data tanpa meninggalkan jejak. Beberapa gym melaporkan pernah mengalami kehilangan data karena file Excel rusak atau buku besar terbakar.

Aspek Efficiency (Efisiensi): Proses bisnis tidak efisien. Setiap kali anggota ingin memperpanjang keanggotaan, mereka harus mengisi formulir kertas, kemudian admin menyalin data tersebut ke buku besar, lalu menuliskan tanda terima secara manual. Proses ini membutuhkan setidaknya 10-15 menit per anggota.

Aspek Service (Pelayanan): Pelayanan kepada anggota buruk. Anggota tidak dapat melihat riwayat pembayaran mereka sendiri. Mereka harus bertanya kepada admin setiap kali ingin mengetahui kapan masa berlaku keanggotaan mereka berakhir. Booking kelas juga harus dilakukan secara manual dengan menulis nama di papan tulis, yang sering menyebabkan konflik karena dua orang mengklaim slot yang sama.

Berdasarkan analisis PIECES di atas, solusi yang paling tepat adalah membangun sebuah gym software dan management sistem yang terkomputerisasi dan terintegrasi.

Perancangan Sistem Informasi

Perancangan fitness management software ini menggunakan pendekatan terstruktur dengan alat bantu Data Flow Diagram (DFD) dan Entity Relationship Diagram (ERD). Sistem dirancang dengan arsitektur client-server berbasis web. Pengguna sistem dibagi menjadi tiga peran utama: admin (resepsionis dan manajer gym), trainer, dan member. Masing-masing peran memiliki hak akses yang berbeda.

Perancangan Basis Data: Basis data sistem terdiri dari delapan tabel utama: tabel member (menyimpan data pribadi anggota seperti nama, alamat, nomor telepon, email, tanggal lahir, dan foto), tabel membership_package (menyimpan jenis paket keanggotaan seperti paket bulanan, 3 bulan, 6 bulan, atau tahunan beserta harganya), tabel subscription (menyimpan data langganan setiap anggota, termasuk tanggal mulai, tanggal berakhir, dan status aktif/non-aktif), tabel payment (menyimpan riwayat pembayaran), tabel class (menyimpan data kelas seperti nama kelas, instruktur, kapasitas, dan deskripsi), tabel schedule (menyimpan jadwal kelas dengan tanggal dan jam), tabel booking (menyimpan data pemesanan kelas oleh anggota), dan tabel attendance (menyimpan data kehadiran). Relasi antar tabel dirancang dengan menggunakan foreign key untuk menjaga integritas data.

Perancangan Antarmuka: Antarmuka sistem dirancang dengan prinsip user-friendly dan responsif (dapat diakses dari berbagai ukuran layar). Halaman utama untuk admin berupa dashboard yang menampilkan ringkasan data penting seperti jumlah anggota aktif, pendapatan bulan ini, jumlah kelas yang akan dimulai dalam 24 jam ke depan, dan notifikasi anggota yang keanggotaannya akan berakhir dalam 7 hari. Formulir pendaftaran anggota dirancang sesederhana mungkin dengan hanya mengisi nama lengkap, nomor telepon, dan email. Data lainnya dapat diisi kemudian. Proses pembayaran dirancang dengan antarmuka yang jelas, menampilkan rincian tagihan, metode pembayaran yang tersedia, dan tombol cetak tanda terima.

Implementasi dan Pengujian

Implementasi sistem dilakukan dengan menggunakan bahasa pemrograman PHP (framework Laravel) dan database MySQL. Untuk sisi front-end, digunakan HTML5, CSS3 (framework Bootstrap 5), dan JavaScript (jQuery). Fitness management software ini di-hosting pada server cloud dengan spesifikasi 2 vCPU, 4 GB RAM, dan 50 GB penyimpanan.

Pengujian dilakukan dalam beberapa tahap. Pengujian unit dilakukan terhadap setiap fungsi dasar seperti fungsi registerMember() , processPayment() , bookClass() , dan generateReport() . Hasilnya, semua fungsi lulus uji. Pengujian integrasi dilakukan untuk memastikan bahwa modul keanggotaan, modul pembayaran, dan modul penjadwalan dapat bekerja bersama-sama dengan baik. Tidak ditemukan masalah integrasi yang signifikan. Pengujian beban dilakukan dengan menggunakan Apache JMeter. Simulasi dilakukan dengan 200 pengguna simultan yang melakukan berbagai aktivitas seperti registrasi, pembayaran, dan booking kelas. Waktu respons rata-rata adalah 1,2 detik untuk halaman statis dan 2,5 detik untuk halaman dinamis dengan banyak data. Pengujian keamanan dilakukan dengan memeriksa kerentanan terhadap SQL injection, cross-site scripting (XSS), dan cross-site request forgery (CSRF). Semua kerentanan berhasil ditutup dengan menggunakan prepared statement dan CSRF token.

Evaluasi dan Hasil

Setelah implementasi selesai, sistem diujicobakan di dua gym selama dua bulan. Berikut adalah hasil yang dicapai dibandingkan dengan sistem berjalan sebelumnya:

Metrik Sebelum (Manual/Excel) Sesudah (Fitness Management Software) Waktu pendaftaran anggota baru 15 menit 3 menit Waktu pembuatan laporan bulanan 2 hari 10 menit Kesalahan pencatatan pembayaran 8% dari total transaksi 0,5% Kepuasan anggota (survei) 65% 88% Biaya administrasi bulanan Rp 1.200.000 Rp 400.000

Selain itu, tingkat retensi anggota (anggota yang memperpanjang keanggotaan) meningkat dari 70% menjadi 82% setelah menggunakan fitness facility system. Manajer gym juga melaporkan bahwa mereka dapat mengambil keputusan lebih cepat karena data selalu tersedia secara real-time.

Kesimpulan

Rancang bangun sistem informasi pengelolaan member gym dengan metode PIECES berhasil menghasilkan fitness management software yang sesuai dengan kebutuhan operasional gym. Fitness facility software ini terbukti meningkatkan efisiensi, mengurangi kesalahan, dan meningkatkan kepuasan anggota. Bagi gym yang masih menggunakan cara manual, disarankan untuk segera mengadopsi fitness facility system seperti yang dijelaskan dalam artikel ini. Ke depannya, sistem dapat dikembangkan dengan menambahkan fitur aplikasi mobile native untuk memudahkan anggota melakukan check-in mandiri dan menerima notifikasi push.